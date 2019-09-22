الامارات | «ديك نوتردام».. شاهد على الحريق يطلّ في معرض باريسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديك نوتردام».. شاهد على الحريق يطلّ في معرض باريسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل بمعرض في باريس تمثال ديك من النحاس كان يعلو برج كاتدرائية نوتردام، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من تضرره خلال الحريق الذي التهم المبنى الشهير.

وتمثال الديك واحد من العديد من القطع الفنية المهمة التي أمكن إنقاذها إثر الحريق، الذي شب في الكاتدرائية في 15 أبريل الماضي ودمر برجها ومعظم سقفها.

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وقال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر للصحافيين، أول من أمس: «كان واحداً من رموز نوتردام، وازداد أهمية الآن»، وأضاف: «تمثال الديك تضرر من الحريق، نالت منه السخونة وسقط، وهو شيء أثار سؤالاً: أعلينا أن نرممه أم نتركه كما هو شاهداً على ما حدث في 15 أبريل؟».

ويعرض التمثال بباريس في إطار فعاليات «أيام التراث الأوروبي»، التي تفتح فيها مواقع ثقافية أبوابها أمام الجمهور. وسئل الوزير عن إمكانية استكمال ترميم الكاتدرائية كلها خلال خمس سنوات، كما وعد الرئيس إيمانويل ماكرون، فقال إن هذا هو الهدف، لكن لن يكون هناك تعجل في تنفيذ أعمال الترميم.

وأشار إلى أن الكاتدرائية مازالت غير مؤمّنة بالكامل، وأنه تجري دراسة شاملة لتحديد نوع الضرر الدائم الذي خلّفه الحريق على هيكلها.