الامارات | «إكس موفيز» تكشف عن 4 أفلام إماراتية في «عجمان الإعلامية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكس موفيز» تكشف عن 4 أفلام إماراتية في «عجمان الإعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، اتفاقية تعاون مع شركة «إكس موفيز الإمارات» للإنتاج السينمائي، تقدم بموجبها المدينة الدعم لإنتاجات سينمائية ودرامية للشركة.

وكشف خلال توقيع الاتفاقية، الذي شهده المدير التنفيذي للمدينة محمود الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة الشركة فيصل بن أحمد، عن إطلاق أربعة أفلام جديدة، بدأ تصوير واحد منها في مدينة عجمان الإعلامية الحرة أخيراً.

والأفلام الأربعة هي: «بتاع كله» بطولة إبراهيم المريسي وهاني المصري ومحمد الكندي وخالد ذبيان، و«فتك1» لسعيد السعدي وعلي صالح، و«ضحي في الدوام» بطولة الفنان المصري حسن حسني، وأحمد صالح وعيد الظاهري، و«أزمة مالية» لخالد الخالدي وفدوى سلام وميثاء محمد. كما كشف خلال توقيع الاتفاقية عن فيلم سيصور خلال العام المقبل بعنوان «لوكيشن»، ويعد أول فيلم أكشن إماراتي يصور بتقنيات تضاهي إنتاجات هوليوود. من جانبه، أكد الهاشمي أهمية الدعم السينمائي، خصوصاً في ظل ما تشهده الساحة الفنية من تنامٍ مستمر خلال السنوات الأخيرة. بينما شدد فيصل بن أحمد على ضرورة إيجاد المضمون الهادف في أي عمل فني، مشيراً إلى أن السينما لها تأثير مباشر في الجمهور. وتتنوّع الأفلام الأربعة التي أطلقتها «إكس موفيز» بين الكوميديا والأكشن والدراما.