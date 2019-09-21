صبا مبارك بفستان من "قشر السمك" في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

أطلت الفنانة صبا مبارك في اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان من "قشر السمك"، بصيحة الكتف الواحد، وكشف التصميم عن ساقيها وجزء من خصرها الأيسر.
وارتدت صبا مبارك حذاءً صيفيًا باللون الفضي، ذا كعب عالٍ، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الظهر.
ولم ترتدِ صبا مبارك المجوهرات، حيث اكتفت بأقراط صغيرة، ووضعت مكياجا يعتمد على الألوان الترابية.
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.
ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".
ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.
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