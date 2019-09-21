بالأبيض و"البيبي بلو".. شيرين رضا في إطلالتين بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة من تخطف النجمة شيرين رضا الأنظار على السجادة الحمراء للمهرجانات، في مهرجان الجونة 2019، تألقت خلال حفل الافتتاح وعلى الريد كاربت لليوم الثاني.

بفستان أبيض فضفاض، طلّت "شيرين" على السجادة الحمراء في اليوم الأول، واتسم التصميم بالتطريز عند منطقة الصدر والأكمام، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف بألوان ترابية، وحلق طويل سيلفر من مجموعة عزة فهمي.

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وفي ثاني أيام المهرجان تألقت بإطلالة مختلفة عن الأولى، حيث ظهرت بفستان فضي ممزوج بـ"البيبي بلو" قصير فوق الركبة، وأكمام طويلة وفتحة من الضهر مزين بالقطع البراقة، واكتملت الإطلالة بحلق طويل وكعب عالٍ.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت في نسخته الثالثة، مساء الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.