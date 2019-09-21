"مفيش أجمل من كدا".. إطلالة صبا مبارك تدهش رواد السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي 2019 في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانا باللون الفضي اللامع بالترتر البراق.

واتسم التصميم بقصة الكتف الواحد الرفيع "الأوف شولدر"، وفاتحة جانبية عند الخصر، وتميز الفستان بصيحة القصة غير المتساوية الطويلة من جانب واحد، مع فاتحة جانية عالية.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي العشوائي الذي أضاف للإطلالة رونق خاص وأبرز جمال ملامح صبا مبارك، ونسقت مع الإطلالة صندل ميتاليك بشرائط ناعمة، كما اختارت مكياج ناعم، وركزت على رسمة العيون بالألوان الترابية مع وضع أحمر الشفاه ماط.

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"صبا" أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمال إطلالتها ونعومة ملاحمها ووصفها البعض بـ"الجميلة"، بينما عبّر البعض عن الإطلالة بـ"مفيش أجمل من كدا".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.