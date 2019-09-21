3 نجمات يرتدين "الجامبسوت" في ثاني أيام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

أخذ الجامبسوت أهمية واسعة في عالم الأزياء في الآونة الأخيرة، إذ أنه من أكثر القطع المميزة للإطلالات الليلة، وفي اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي سيطر الجامبسوت على إطلالات ثلاث نجمات.

الفنانة منى زكي طلّت بجامبسوت طويل "الأوف شولدر"، باللون البنفسجي، وتميز التصميم بقصة البنطلون الواسع، وحقيبة باللون الفضي، وزيّنت إطلالتها بإكسسوارات هادئة وتسريحة شعر على أحد الجانبين مع مكياج بسيط.

كما طلّت النجمة التونسية درة بجامبسوت باللون الأوف وايت الفاتح، وتميز التصميم بتطريزات على الصدر وسروال واسع، واختارت درة مع الإطلالة تسريحة شعر بسيطة.

وظهرت الفنانة الفلسطينية كارمن بصيبص بجامبسوت باللون الأخضر بـ"الأوف شولدر"، وأضافت حزاما رفيعا على الخصر، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات هادئة وحقيبة باللون الذهبي المنقوش.