بفستان أزرق قصير.. حلا شيحة في جلسة تصوير جديدة على شواطئ الجونة

خضعت الفنانة حلا شيحة، لجلسة تصوير جديدة، على شواطئ مدينة الجونة السياحية.

وتألقت الفنانة، خلال جلسة التصوير التي خضعت لها على هامش الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أزرق قصير، ذو أكمام، له "رُباط" أبيض اللون من عند الخصر، مع حذاء أبيض رياضي".

واعتمدت الفنانة على الشعر المنسدل، والإطلالة الطبيعية، متخلية عن المكياج.

إطلالة حلا في مهرجان الجونة السينمائي

في أول ظهور لها بمهرجان مصري، عقب تكريمها مؤخرًا بمهرجان "بياف" تألقت الفنانة، بفستان أبيض، "كت" دون أكمام، طويل لها فتحة جانبية قصيرة، مع شعر أسود "ليس" منسدل، ومكياج بسيط.

كما اعتمدت على أقراط، وإكسسوار يد، من اللولي الأبيض.

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إعلان حلا شيحة في مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت شيحة، مؤخرا، عبر حسابها على إنستجرام، حضورها لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي انطلق منذ الخميس الماضي.

ونشرت حلال شيحة، وعلقت عليها: "صباح الخير، إحنا 7 الصبح، الولاد راحوا المدرسة، وعندي النهاردة يوم طويل، وبكرة رايحة الجونة علشان المهرجان، أتمنى السنة دي يكون المهرجان أحلى وأحلى، وبالتوفيق لجميع القائمين عليه".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.