استشاري جراحة تجميل يوضح الفرق بين استخدامات البوتوكس والفيلر

قال الدكتور أحمد مكاوي، استشاري جراحة التجميل بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن "البوتوكس" و"الفيلر" أصبحا ضمن المصطلحات الدارجة خلال الفترة الحالية بين العديد من النساء، حيث يستخدمنها في محاولة لإصلاح العيوب التي يُمكن مُلاحظتها بالبشرة أو الجسد.

وأوضح "مكاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الفيلر يُستخدم في أشياء عديدة، مثل تحسين مظهر الجلد، وترميم بعض آثار حَبّ الشباب القديمة، كما أنه يعيد نضارة وحيوية البشرة والتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه.

وأشار إلى أن حُقَن البوتوكس تحتوى على مادة "توكسين البوتولينوم"، وهي استراتيجية علاجية تجميلية، تستخدم لمعالجة التجاعيد الناتجة عن حركة العضلات المتكررة، أما الفيلر فهي حل مؤقت للتجاعيد، ويعمل هذا العلاج على آلية تكثيف الوجه، وبعدها قد يوصي الطبيب بتقنيات تجديد الجلد، لمعالجة الخطوط العميقة التي تتجاوز نطاق الحشو عن طريق الحقن.