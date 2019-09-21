أضرار قلة تناول المياه.. جفاف العين وظهور التجاعيد أبرزها

يحتاج الجسد إلى كميات معينة من المياه ليقوم بوظائفه بشكل كامل، إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يتناولون كميات كافية منها أو لا يتناولونها من الأساس، وهذا ما يتسبب في حدوث عدد من الأضرار على المستوى القريب والبعيد، شأنها شأن الافراط في تناول المياه.

ويقدم "هُن" عبر السطور التالية، أضرار قلة شرب المياه، وذلك نقلُا عن موقع "medically" الطبي.

جفاف العين

قد يشعر الشخص في حالة تناوله لكميات قليلة من المياه أنه يعاني من جفاف في منطقة العين، حيث ينعكس نقص الماء في الجسد على جفاف الغدد الدمعية، ما يقلل من رطوبة العين، والتي تظهر أعراضها في "الاحمرار، الميل لِحَكّ العين والجفون".

تراجع معدل حرق الدهون بالجسد

قد يشعر الشخص الذي يتناول كميات قليلة من المياه، أن وزنه شهد زيادة في تلك الفترة عن غيرها، فهو بالطبع لا يعلم أن المياه تساعد على فقد الوزن، وأن الزيادة في الوزن، هي أحد أهم المؤشرات التي تخبرك عن نقص الماء في جسدك، وقد يكون ما تبذله هو عبارة عن جهد مهدر لا يحقق نتيجة مرضية.

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صداع وآلام في الرأس

يحدث الصداع وآلام الرأس، نتيجة التنبيهات التي تصل إلى الدماغ بين الحين والآخر، مفادها بأن الجسد يحتاج إلى مياه، وقد يتسبب ذلك النقص، في انخفاض ضغط الدم، وفي أعلى الحالات قد يؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي.

الإرهاق وقلة الإدراك

قد يتسبب نقص المياه في شعور الإنسان بعدم قدرته على التركيز فيما يدور حوله، ولا بد له في تلك الحالة، من تناول كميات كبيرة من المياه، لتعيد إلى الجسد توازنه.

بشرة جافة وسرعة ظهور التجاعيد

قد لا يعرف الكثير أن قلة شرب المياه يجعل الجلد- بشكل عام- جافا، كما أن التجاعيد تظهر بسرعة، مقارنة بمن يشربون الماء بكثرة، كما يعد جفاف الفم مؤشرا على جفاف الأغشية المخاطية.

ارتفاع الكوليسترول

يساعد الجفاف بشكل كبير على زيادة إنتاج الكوليسترول في الجسد، في محاولة للحفاظ على الرطوبة الداخلية للخلايا، مما قد ينعكس سلبا على زيادة معدل الكوليسترول الضار في الدم، الأمر الذى يدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم.