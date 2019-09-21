بالفيديو.. رجل يتعدى على طفلة بالصفع والإسقاط أرضا لعدم قدرتها على الوقوف

طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها العامين، تقف بين يدي رجل، يقوم بصفعها على وجهها عدة مرات، لعدم قدرتها على الوقوف وحدها.

صراخ الطفلة التي لا تفقه شيئا، ولا يساعدها بُنيانها على الوقوف، لم يحرك عاطفة الأبوة، لدى الرجل- الذي زعم رواد مواقع التواصل، أنه والدها- ليستمر في ضربها، بل وحملها من أطرافها، ثم يدعها تسقط أرضًا، وسط صراخات متتالية منها.

صور هذا المقطع المتداول، خلال اليوم، عبر العديد من الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الواقعة، وجنسية الرجل، التي أظهرت لهجته أنه عربي، وغير مصري، مُطالبين بسرعة القبض عليه.

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رواد مواقع التواصل يرجحون اسم بلد الواقعة

عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم تجاه ما شاهدوه في المقطع، واصفين الأب بالعديد من الألفاظ البذيئة، بسبب ما يفعله بطفلته.

وزعم البعض أن الحادث وقع في الأردن، بسبب لهجة الأب.

الأردن ينفي علاقته بالحادث

أكدت الأجهزة الأمنية الأردنية، أن مقطع الفيديو المتداول، لا علاقة له بها، وأنه لم يُصور في الأردن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن، عامر السرطاوي، أن الحادث، قام به رجل يحمل جنسية عربية، ولكنه وقع في إحدى دول الجوار.