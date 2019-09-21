كيف تتلف السمنة الأوعية الدموية؟.. دراسة حديثة تجيب

كشفت نتائج دراسة جديدة، أجرتها كلية الطب في جامعة شنجهاي جياو تونج، بقيادة الدكتور بان جاو، عن أن السمنة تدمر بطانة الأوعية الدموية، إذ أن الأنسجة الدهنية تفرز بروتينا ضارا، وذلك نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحسب الدراسة، فإن الباحثين الصينيين القائمين عليها، حللوا بيانات أكثر من ألف شخص مصابين بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية، الشرايين، ووجدوا أن المشاركين البدناء، أطلقوا مستويات أعلى بكثير من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.

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وأوضحت الدراسة، أن بروتين WNT5A يؤدي إلى إجهاد داخلي مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية، وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.

ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين WNT5A ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحدث المرض بالأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي الأعراض الأكثر شيوعا لأمراض القلب.