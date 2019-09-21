في أسبوع الموضة.. جينيفر لوبيز ترتدي نسخة جديدة من فستان ظهرت به قبل 20 عاما

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، خلال عرض "فيرساتشي" لربيع عام 2020، خلال أسبوع الموضة، في مدينة ميلان الإيطالية بالنسخة الحديثة من فستان ارتدته لنفس الدار قبل 20 عاما.

ففي عام 2000، ارتدت جينيفر لوبيز، فستانًا أخضر من دار الأزياء "فيرساتشي" في حفل توزيع جوائز "جرامي" الذي ظهرت به في أسبوع الموضة، ولكن بالنسخة المعدلة منه.

Advertisements

وحسب موقع "CNN بالعربية"، فإنه تم تحديث الفستان عن مظهره الأصلي، فهو بدون أكمام، وكشف عن جزء كبير من ظهرها، وعند منطقة الخصر، بالمقارنة مع الفستان القديم.

وأوضح الموقع، أن السبب في استنساخ النسخة الحديثة، هو أن الفستان القديم يعتبر أيقونة في الجمال، فلم يكن أحد يتباهى بمنحنيات جسده، آنذاك، إلى أن جاءت لوبيز بتلك الإطلالة.

وكان هذا الفستان، السبب في شهرة صاحبة دار "فيرساتشي"، المصممة العالمية دوناتيلا فيرساتشي.

وعلقت دوناتيلا فيرساتشي، على ظهور جينيفر لوبيز، بنفس الفستان،: "كان رائعا.. كان للعالم رد الفعل ذاته، وكانوا مندهشين".