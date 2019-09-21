بشرى الأجرأ.. شاهد إطلالات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

خطفت نجمات الفن أمس الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة في اليوم الثاني.

- جاءت إطلالة الفنانة بشرى الأجرأ في اليوم الثاني، إذ ارتدت فستان كشف منطقتي الصد والخصر، باللون الوردي الفاتح من خامة الكريب والشيفون والجوبير.

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وتميز الفستان بتصميم الـ extinction الطويل مع قطعة قماش لتكون جسرا بين جابني الفستان. ونسقت بشرى مع الفستان حقيبة وردي ذات تطريزات فضية، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية مع إكسسوارات هادئة.

- ظهرت ملكة جمال العرب لعام 2017 مرتدية بليزر كات على شكل فستان، ذو قصة صدر جريئة في ثاني أيام المهرجان، وجاء بدرجات اللون الأصفر الرائج مؤخرا، بدون أكمام وقصير، وتميز بأزرار باللون الأحمر مع حزام من نفس لون البليزر على الخصر ليبرز تفاصيل الجسم.

- اعتمدت الفنانة الشابة هدى المفتي في إطلالتها بثاني أيام مهرجان الجونة، على بدلة نسائية باللون الأسود، مكونة من شورت وبليزر بفتحة صدر واسعة. ومعها بلوزة قصيرة كاشفة للخصر. ونسقت معها حقيبة باللون الوردي اللامع. واختارت تسريحة شعر كلاسيكية.