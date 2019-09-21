الأسود يسيطر على إطلالات أول وثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تألقت نجمات مصر والوطن العربي بإطلالات مفعمة بالأنوثة والحيوية بمهرجان الجونة السينمائي على مدار يومين، وجاء معظمها باللون الأسود. وفي السطور التالية؛ نستعرض أبرز هذه الإطلالات.

- أطلت النجمة كندا علوش بفستان أسود بمنقوشات وردية باللون الزهري والوردي والأخضر، والفستان جاء بتصميم of shoulder قصير. وزينت كندة معه حقيبة سوداء جلدية، وتسريحة شعر كلاسيكية تقليدية.

- كما تألقت النجمة التونسية درة بفستان أسود قصير كاشف أحد الذراعين من خامة الترتر المضيء. ودمجت معه الريش على أطراف الفستان، ونسقت حقيبة سوداء كلاسيكسة، وحُلي ناعم فضي اللون مع تسريحة ذيل الحصان، ومكياج سموكي للعيون.

- وارتدت لليوم الثالي على التوالي النجمة المصرية إيمي سمير غانم فستان أسود على الريد كاربت بمهرجان الجونة، والفستان كلاسيكي ناعم جاء بخامة الدانتيل والشيفون.

وتميز الفستان بالكشاكش الصغيرة، ونسقت إيمي مع الإطلالة إكسسوارات فضية وحذاء وحقيية جلدية باللون الأسود.

- تعتبر أروي جودة هي الأجرأ بين الإطلالات التي تتميز باللون الأسود بسبب فستانها الكاشف لمنطقتي الصدر والبطن، وتميز بخط بنفس طول الفستان باللون الرمادي.

Advertisements

واختارت أروي تسريحة شعر بسيطة، وحُلي باللون الفضي، مع حقيبة باللون الأسود من خامة الجلد.

- وظهرت النجمة المثيرة للجدل رنيا يوسف بفستان باللون الأسود بتصميم difrenta وهو يشبه تقفيل زرار البدل والرواب. وتميز ببعض التطريزات مع عدة ألوان مثل الأزرق والأخضر النعناعي، ونسقت رانيا مع الفستان تسريحة شعر منسدلة وحقيبة باللون الفضي.

- وفي اليوم الأول ظهرت هنا شيحة بفستان أسود كاشف للصدر، بتصميم trumpet، والذي يتميز بوجود الريش على أطرافه. واختارت هنا إكسسوارات باللون الفضي ويحتوي على فصوص خضراء. واختارت تسريحة شعر ناعمة تظهر وجهها.

- إيمان العاصي بفستان أسود كاشف للصدر بتصميم الكشاكش الظاهرة لتحد الساقين. ونسقت إيمي مع إطلالتها بتسريحة شعر قصيرة باللون الأصفر، وإكسسورارات فضية ذات حجم كبير.

- ظهرت النجمة صفية العمري بفستان أسود طويل مميز بتصميم maxi علي الجسم، واختارت معه تسريحة شعر ويفي مع مكياج قوي smoke باللون الأسود.

- وأطلت الفنانة مي عمر بلوك former ببنطالون حرير مطرز بالترتر اللامع باللون الأسود وبلوزة باللون الأبيض وتتميز الإطلالة بحزام الخصر العريض، والذي يعتبر رائجا في الآونة الأخيرة.

واختارت مي تسريحة شعر "كعكة" مع إكسسوارات فضية بسيطة وحقيبة سوداء.