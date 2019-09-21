مكياج اليوم الوطني 2019..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - احتفالاً باليوم الوطني 2019، احصلي على إطلالة جذابة ومكياج مميز وعصري، من خلال اعتمادك مكياج عيون أخضر يحاكي أبرز صيحات المكياج، ويتلاءم مع هذه المناسبة المهمة العزيزة على قلوب الجميع.

وفي ما يلي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج أخضر جذاب، يجعلك تتألقين خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي لهذه السنة.



مكياج بشرة متألق

مكياج بشرة متألق



لمكياج بشرة متألق ومشرق، قومي في البداية بتنظيف وترطيب بشرتك بشكل جيد، من ثم طبقي البرايمر على أنحاء وجهك بالتساوي، فهو يحول دون سيلان المكياج ويجعله ثابتاً لأطول مدة ممكنة. بعدها، ضعي كريم الأساس، اختاريه باللون القمحي البيج المائل الى الذهبي إذا كانت بشرتك سمراء، أما إذا كانت بشرتك بيضاء فاعتمدي كريم أساس فاتح قريب الى لون بشرتك. وزعي كريم الأساس جيداً على بشرة وجهك، ثم طبقي الكونسيلر حول منطقة العين لإخفاء أي شوائب موجودة فيها.



مكياج عيون أخضر

مكياج عيون أخضر



ليس أفضل من اللون الأخضر لتزيني عينيك به في اليوم الوطني 2019، فإضافة الى أنه يرمز الى لون العلم السعودي، فإنه يعد أيضاً من أبرز اتجاهات موضة المكياج لهذا الموسم، ويمنح المرأة إطلالة حيوية وعصرية. بالتالي، سيكون مكياج العيون الأخضر خياراً رائعاً لك للاحتفال باليوم الوطني لهذه السنة. قومي أولاً، بتطبيق ظلال العيون باللون الأخضر النعناعي فوق الرموش العلوية، من ثم ارسمي خط أيلاينر مجنحاً باللون الأسود عند زاوية العين الخارجية، وحددي داخل العين بالكحل الأخضر الناعم. ولمكياج عيون ساحر وجذاب، استخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، فهي تعمل على إبراز العين وتجعلها تبدو أكثر حجماً ووسعاً.



أحمر شفاه عصري

أحمر شفاه عصري



في اليوم الوطني 2019، تمتعي بطلة جذابة من خلال اعتمادك ألوان أحمر الشفاه الجريئة والصارخة، في مقدمها الأحمر، فهو موضة مكياج رائجة في كل المواسم. أما إن كنت ترغبين في إطلالة أكثر هدوءاً، اعتمدي أحمر الشفاه الوردي، مع لمسة لامعة. قومي بملء شفاهك بأحمر الشفاه باللون الذي تختارينه، واحرصي على أن تحددي شفاهك بإتقان. ولا تنسي استخدام البلاش على أعلى وجنتيك.

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