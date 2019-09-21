تعرّفي إلى أسباب وعلاجات تكسّر الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - تتعرض الأظافر في الكثير من المواقف إلى التكسر والأسباب عديدة، منها الاستخدام المفرط للماء من دون ارتداء القفاز المطاطي، وكثرة استخدام الطلاء من دون منح الأظافر فرصة الاستراحة من الطلاء، وأيضًا إهمال ترطيب الأظافر وعدم تغذيتها بالزيوت الطبيعية، إضافة إلى الأكل غير الصحي، واسخدامها كأداة فتح وغلق للأواني، ما يجعلها عرضة للتكسر، وفي ما يلي تتعرفين إلى أهم العلاجات التي تمنع تكسّر أظافركِ وتحافظ عليها جميلة ومثالية بأبهى صورة.



علاج تكسر الأظافر

علاج تكسر الأظافر



1 يبدأ العلاج بالغذاء المتوازن والغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية لتقوية الأظافر ومنع تكسرها وهشاشتها.

احرصي على تناول فيتامين البيوتين الذي يقوي الأظافر ويمنع تكسرها.

2 تجنّبي تعريض الأظافر واليدين بشكل مفرط للماء وأدوات التنظيف الكيميائية والمضرة، واحرصي في كل مرة على ارتداء القفازات وغسل اليدين بعدها، وترطيبهما بالكريمات الغنية والزيوت الطبيعية.

3 احرصي على تقديم جلسات علاج خاصة بالأظافر، مثل نقعها في إناء به القليل من الماء الدافىء والليمون لتقويتها، ثم مسحها وترطيبها وارتداء القفازات القطنية لحبس الرطوبة، وذلك قبل النوم، ما يجعلكِ تنعمين في الصباح التالي بأظافر جميلة وناعمة وقوية بعيدًا عن المواقف المخيبة.

4 احرصي أيضًا على قص أظافركِ بشكل مستمر، ومنحها شكلًا متجانسًا، على أن تكون كلها متساوية الطول لمظهر أظافر أنيق.

5 إذا كنتِ تدمنين على طلاء الأظافر، فلا بد أن تمنحي أظافركِ استراحة بعيدًا عن كل أنواع الطلاء، كي تستعيد صحتها بالكامل بخاصة إذا كنتِ تعتمدين أنواع الأظافر اللاصقة مثل أظافر الجل والاكستنشن.

6 عند قص الأظافر لا بدّ من بردها وصقلها بأدوات مناسبة، ولا بد من التأني وأخذ الوقت الكافي لإتمام هذه المهمة على أحسن وجه، كي لا تعرضي اظافركِ للتقصف والتكسر، أو اتركي المهمة للاختصاصيين في صالونات العناية بالأظافر.

7 اما إذا كنتِ تشعرين بأنكِ تعانين تكسر الأظافر بالرغم من اتّباعك لكل هذه العلاجات، فلا بد من الاستشارة الطبية، بخاصة إذا كان ذلك مرفقًا بسقوط الشعر أو الإرهاق أو متاعب نفسية واضحة عليكِ.



علاجات طبيعية مقوية للأظافر ومحاربة للتقصف والهشاشة والتكسر



زيت جوز الهند

جربي زيت جوز الهند لتقوية أظافرك



يُعرف بقدرته على تقوية الأظافر وترطيبها وتغذيتها بعمق، لذا ننصحكِ أن تتركي القليل منه أمام طاولة نومكِ الصغيرة، وترطيب أظافركِ في المساء كل يوم قبل الخلود إلى النوم.



خل التفاح

جربي خل التفاح



يغذي خل التفاح الأظافر بعمق، ويعدّ غنيًّا جدًّا بالفيتامينات والمغنيزيوم والبوتاسيوم والكاليسيوم والحديد أيضًا، كما يحتوي على أحماض الماليك والأسيتيك المحاربة للالتهابات، ما يجعل الأظافر قوية جدًّا، لذا احرصي على غمرها في خل التفاح المخفف بالماء مرتين في الأسبوع على الأقل.

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عصير الليمون

طبقي عصير الليمون على أظافرك لمنعها من التتكسر



يعدّ الليمون علاجًا مثاليًّا للأظافر التي تعاني التشقق والتكسر، فقط خفّفي عصير ملعقة صغيرة من الليمون بالماء الدافىء، ثم انقعي فيه أظافركِ لمدة 5 دقائق، أو امزجيه مع زيت الأرغان وترطيب أظافركِ به مع القفازات القطنية لنعومة فائقة، ويمكنكِ تطبيق هذا القناع مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.



بيكاربونات الصودا

جربي خلطة بيكاربونات الصودا



يمكنكِ الحصول على عجينة ثخينة القوام بمزج ملعقة من بيكاربونات الصودا مع القليل من عصير الليمون، وتوزيعها على الأظافر لمدة 10 دقائق، ثم شطفها بالماء، ويمكنكِ بعدها الحصول على أظافر صحية وقوية، حيث تعمل بيكربونات الصودا على محاربة الفطريات والالتهابات وتنظيف الأظافر وتبييضها، والتحسين كثيرًا من حالتها الصحية ومظهرها الخارجي.



مارسي هذه العلاجات الطبيعية وامنعي تكسر الأظافر لتفوزي بأظافر صحية وقوية.

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