طبقي أفضل خلطات التبييض الخاصة بالوجه الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - امنحي بشرتكِ الدهنية المزيد من الإشراقة والضياء والترطيب، من خلال اختياركِ لأجمل خلطات التبييض الخاصة بالوجه الدهني.

وتقدم الخلطات المنزلية العديد من الفوائد للبشرة، بخاصة وأنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات، والمعادن الأساسية المحققة لتوازن الإفرازات والمحاربة للمظهر الدهني للبشرة.



أفضل خلطات تبييض الوجه الدهني:



خلطة الكركرم والعسل والزبادي والزنجبيل

جربي خلطة الكركرم والعسل والزبادي والزنجبيل



لتفتيح البشرة الدهنية، اخلطي مقدارًا متساويًا من كل من مسحوق الكركم والعسل والزبادي، وبرش نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل العضوي، واخلطي المكونات جيدًا ثم وزعيها على كامل البشرة بشكل متجانس، واتركي القناع لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم البارد، وامسحي بشرتكِ بقطنة مشبّعة بماء الورد النقي المذاب فيه القليل من النشاء. واستمري على هذا القناع لمدة اسبوع كامل، وستلاحظين الفرق على بشرتكِ بنفسِك.



خلطة الحلبة وصفار البيض والزبادي

جربي خلطة الحلبة وصفار البيض والزبادي



اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة مع صفار بيضة كامل وملعقة من الزبادي، وبعض القطرات من عصير الليمون أو الغريب فروت إذا وُجد. اخلطي المكونات جيدًا، ثم افرديها على كامل بشرة الوجه والرقبة، واتركيها لمدة ربع ساعة إلى أن تشعري بجفاف البيض على البشرة، ثم اغسليها وامسحيها بماء الورد كما في السابق.



قناع الطين

قناع الطين



يعدّ الطين من العلاجات الطبيعية الرائعة لتبييض البشرة، فقط اخلطي الطين الطبيعي الغني بالمعادن في وعاء زجاجي، واضيفي إليه القليل من الزيوت الأساسية المعالجة، مثل زيت شجرة الشاي او زيت اللافندر، وامسحي بالقناع على كامل البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بشرتكِ بالماء الدافىء، وكرري القناع مرة واحدة فقط في الأسبوع.

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قناع بياض البيض والليمون والحليب

جربي قناع بياض البيض والليمون والحليب



اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من حليب البودرة، مع نصف ملعقة من العسل، وبعض القطرات من الليمون الطازج وبياض بيضة كاملة. ثم وزعي الخليط بعد تجانسه على كامل بشرة الوجه، واتركيه حتى يجف تمامًا ثم اغسليه بالماء الدافىء، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية في فترة قصيرة.



خلطة مسحوق الشوفان مع الموز

خلطة مسحوق الشوفان مع الموز



اهرسي حبة موز كاملة صغيرة الحجم وطازجة، مع مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان وملعقة من طحين الأرز مع القليل من العسل النقي والقليل من الزبادي، إذا احتجتِ لقوام أخف.

وزعي الخليط على كامل البشرة من الوجه والرقبة وحتى اليدين، إذا فاض عندكِ محتوى القناع، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر ثم البارد بحركات دائرية طفيفة، وستشعرين بـ نضارة البشرة وتفتحها مرة تلو الأخرى.



واظبي على استخدام هذه الأقنعة المميزة لتبييض الوجه الدهني، واحصلي على أجمل النتائج في فترة قصيرة جدًّا.

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