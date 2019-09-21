تقشير البشرة الدهنية وأفضل المنتجات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى العناية واستخدام مستحضرات خاصة بها، فهي تتسم بمسامها الواسعة وغزارة إفرازاتها الدهنية، لذا تأتي عملية التقشير كإنعاش لها تزيد من حيوية مظهرها. الأمر لا يقتصر على تنظيفها وتطهيرها من الأوساخ والدهون المتراكمة، إنما يساعد أيضا في منع ظهور البقع والبثور.



كم مرة يجب تقشير البشرة الدهنية؟



رغم أن عملية التقشير تناسب كل أنواع البشرة، على ان يتم اختيار تركيبة المقشّر الملائمة لها، تبقى البشرة الدهنية أكثر الأنواع حاجة إلى هذه الخطوة اذ أنه يمكن تطبيقها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ومن خلال استخدام كريمات تقشير بتركيبة غنيّة بحمض الساليسيليك وهو ما يُسمى أيضاً بالبيتا هيدروكسي، الذي يخترق مسام البشرة وينظّفها من الزيوت المتراكمة التي تتسبّب بظهور البثور.



نصائح لتقشير البشرة



تجنّبي استخدام الكريمات المقشّرة الخاصة بالجسم على وجهك، فبشرة الوجه رقيقة وحساسة تحتاج إلى مستحضرات خاصة ذات تركيبة ناعمة لا تتسبّب بتهيّجها. عند تقشير وجهك، تجنّبي فركه بشدّة كي لا تتسبّبي بخدشه حتى وإن كانت بشرتك دهنية وتحتاج إلى التنظيف. يكفي أن توزّعي كريم التقشير عليها بعد ترطيبها بالماء وأن تدلّكيها بحركات دائرية تساعد في تنشيط الدورة الدموية وإزالة الأوساخ والجلد الميّت.



أفضل كريمات التقشير للبشرة الدهنية



1- Clinique Exfoliating Scrub Gommage Tonique

Clinique Exfoliating Scrub Gommage Tonique



بتركيبة خالية من الدهون، تساعد في تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة تاركة البشرة نظيفة ومنعشة. يحتوي هذا المقشّر من كلينيك على حمض الساليسيليك بالإضافة إلى مكوّنات أخرى تجعله خياراً جيداً لتقشير البشرة الدهنية.



2-Dermalogica Daily Microfoliant

Dermalogica Daily Microfoliant



يساعد هذا المقشّر في تنظيف البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً بفضل مكوّناته الغنية بحمض الساليسيليك وأنزيمات الأرز ونخالة الأرز والشاي الأبيض والشوفان.. وغيرها من العناصر التي تحقّق التوازن في كمية الإفرازات الدهنية.

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3- The Body Shop Tea Tree Squeaky Clean Scrub

The Body Shop Tea Tree Squeaky Clean Scrub



غنيّ بزيت شجرة الشاي العضوي الذي يساعد في معالجة مشكلات البشرة الدهنية المعرّضة لحب الشباب. يحتوي هذا الزيت على خواص طبيعية مطهرة ومضادة للالتهابات، تحارب البكتيريا المسببة لحَبّ الشباب، وتزيل الزيوت الزائدة من المسام.



4- Clarins Doux Nettoyant Moussant Peaux Mixtes ou Grasses

Clarins Doux Nettoyant Moussant Peaux Mixtes ou Grasses



لا يعمل هذا المقشّر من كلارنس على إزالة الجلد الميّت والدهون المتراكمة فقط إنما أيضاً يساعد في تنظيف البشرة من المكياج والملوّثات البيئية ويهدئ البشرة من التهيّجات التي تصيبها من جراء بعض العوامل المضرّة.



5- Neutrogena Deep Clean Purifying Cooling Gel Scrub

Neutrogena Deep Clean Purifying Cooling Gel Scrub



يحتوي هذا المقشّر من نوتروجينا على نسبة عالية من حمض الساليسيليك وهو ذات تركيبة خالية من الزيوت يطهّر مسام البشرة ويزيل السموم والدهون المتراكمة.



6- Lancôme Exfoliance Clarté

Lancôme Exfoliance Clarté



يأتي بتركيبة الجل المنعشة، ويتكون من حبيبات من الشمع الأبيض وحبوب تقشير فائقة النعومة ومزيج من خلاصات الأناناس والبابايا لإزالة الجلد الميّت والشوائب بلطف.

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