كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من أكسسوارات الأظافر المميزة والعصرية، وسرعان ما أصبحت ترند الموسم، كونها تضفي على الأظافر لمسة من العصرية تخرج المرأة من الملل والتكرار في ما يتعلق بتزيين الأظافر.

وفي ما يلي، جمعنا لك أجمل أكسسوارات الأظافر ترند الموسم، فاختاري من بينها ما يعجبك.



حبات اللؤلؤ

لقد شكلت أكسسوارات اللؤلؤ الاتجاه الأبرز في عالم الموضة خلال عام 2019، بما فيها الأكسسوارات المخصصة لتزيين الأظافر، حيث تعد الأظافر المزينة بحبات اللؤلؤ ترند الموسم، والتي يتم استخدامها بطريقة ناعمة على طول الظفر، مع الحرص على استخدام حبات اللؤلؤ الصغيرة تفادياً للمبالغة.

حبات اللؤلؤ



الزهور الناعمة

تعد الزهور الناعمة إحدى صيحات أكسسوارات الأظافر الرائجة في الوقت الراهن، فهي تضفي على الأظافر لمسة ناعمة وراقية في الوقت نفسه، وبالإمكان اعتمادها بطرق مخالفة، حيث يتم استخدامها على ظفر واحد من كل يد، أو يتم تطبيقها على أكثر من ظفر، وذلك يعود الى رغبتك.



الحبات الذهبية الصغيرة

إن كنت تميلين الى الى أكسسوارات الأظافر الصغيرة والناعمة، التي تضفي الرقي على إطلالتك عموماً وأظافرك خصوصاً، فلا تترددي في تزيين أظافرك بالحبات الذهبية الصغيرة، وذلك على طرف الأظافر وبشكل طولي، علما أنه بإمكانك استخدام لون المناكير الذي ترغبين فيه.

الحبات الذهبية الصغيرة



المثلثات الذهبية

المثلثات الذهبية ذات الحجم الصغير، التي يتم تطبيقها على قاعدة الظفر، هي إحدى صيحات أكسسوارات الأظافر التي تلاقي انتشاراً في هذا الموسم، وهي تتماشى مع غالبية ألوان المناكير، ورسومات الأظافر، بما فيها المناكير الفرنسي بالألوان المختلفة مثل الأخضر والأصفر والأحمر...



الكريستال

إذا كنت تمتلكين أظافر قصيرة وتريدين مواكبة آخر صيحات أكسسوارات الأظافر، فإن أكسسورارت الكريستال التي تغطي كامل الظفر هي الخيار المثالي لك خلال هذا الموسم، فهي موضة مميزة وتضفي على أظافرك لمسة في غاية الرقي والأناقة.

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الكريستال



الأسلاك المعدنية

الأسلاك المعدنية الرفيعة هي أحد الاتجاهات في ما يتعلق بأكسسوارات الأظافر، فهي ستحول أظافرك الى تحفة فنية تلفت الأظار إليك. وعند اختيارك لهذه الأكسسوارات، ننصحك باللجوء الى فنان أظافر محترف قادر على منحك أظافر في غاية الجمال.

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