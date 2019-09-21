الضفيرة ترند في مناسبات خريف 2019... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - تعد تسريحات الضفيرة بمختلف أشكالها موضة رائجة جداً بين النساء في الوقت الحالي، فهي تمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة، وبالإمكان اعتمادها بحسب طول الشعر، سواء كان قصيراً أو متوسط الطول أو طويلاً، وهذا ما جعل الضفيرة ترند في مناسبات خريف 2019.

فإذا كنت من محبات الضفيرة، سنقدم لك مجموعة من تسريحات الضفيرة المستوحاة من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



يارا شهيدي

إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً جداً كالنجمة يارا شهيدي Yara Shahidi، بإمكانك الحصول على أجمل تسريحات الضفيرة، وهي تسريحة الضفيرة المزدوجة المصقولة بعناية. وترتكز هذه التسريحة على تقسيم الشعر الى نصفين، وتضفير كل قسم على عدة، مما ينتج ضفيرتين طويلتين منسدلتين على الكتفين، مع اعتماد الغرة النصفية المثبتة بعناية بواسطة رذاذ مثبت للشعر.

تسريحة الضفيرة من يارا شهيدي



مارغوت روبي

على رغم أنها أسهل تسريحات الضفيرة على الإطلاق، إلا أن تسريحة الضفيرة التي اعتمدتها النجمة مارغوت روبي تكريماً للنجمة شارون تيت، تعد من التسريحات الناعمة التي يمكنك اعتمادها في المناسبات للحصول على إطلالة ناعمة مفعمة بالأنوثة. إذ يكفي أن تتركي شعرك منسدلاً على الظهر والكتفين، وتصنعي من الغرة ضفيرتين من كل جانب على حدة.

تسريحة الضفيرة من مارغوت روبي



إنديا مور

إذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر المرفوعة خلال المناسبات، بإمكانك هذا الخريف اعتماد تسريحة الشعر المرفوعة مع الضفائر الصغيرة التي تبدأ من الغرة وتمتد الى الخلف لتزين رفعة الشعر التي تعتمدينها. وهذه التسريحة مستوحاة من النجة إنديا مور، وستكون خياراً رائعاً لمناسباتك خلال خريف 2019.

تسريحة الضفيرة من إنديا مور



كيكي لاين Kiki Layne

إن كنت من محبات تسريحة الكعكة، فلا تتردي هذا الخريف في اعتماد هذه التسريحة مزينة بتاج مصنوع من الضفائر، على طريقة النجمة Kiki Layne، فهي تسريحة أنيقة جداً وملائمة جداً للمناسبات، وتمنحك إطلالة حالمة تلفت الأنظار إليك.

Kiki Layne



جنيفر لوبيز

دائماً ما تبهرنا النجمة جنيفر لوبيز بتسريحات الشعر المميزة التي تعتمدها، وهذه المرة بإمكانك أن تستوحي منها تسريحة الضفائر المرفوعة المتشابكة، فعلى رغم أن هذه التسريحة قد تبدو معقدة بعض الشيء، إلا أنها تسريحة في غاية الجمال والتميز، لذلك لا تترددي في اعتمادها لمناسبات خريف 2019.

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تسريحة الضفيرة من جنيفر لوبيز

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