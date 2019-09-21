موديلات معاطف ملونة موضة ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - لا غنى لكل سيدة عن المعطف الشتوي الطويل لتكون إطلالاتها راقية من خلال المعاطف الرائعة ذات التصاميم المميزة والألوان الجميلة. مع اقتراب موسم الخريف، لا بد أنكِ تستعدين الآن لتجديد خزانتك الخريفية وتأتي المعاطف على أول قائمة التسوق خاصة الخفيفة منها والتي تصلح للمواسم الإنتقالية، لذا أحببنا أن نطلعك على آخر الموديلات الملونة من عروض أسبوع الموضة في نيويورك لتستوحي منها ما يناسب شكل جسمك.
معاطف بياقات وأكتاف عريضة
خصت دور الأزياء العالمية زبوناتها بأجمل المعاطف المميزة بالياقات والأكتاف العريضة والتي تناسب صاحبات الأكتاف الكنزة تحديدًا القوام كمثري الشكل، تجدين أجمل التصاميم لدى أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta و Sies Marjan و Sally LaPointe.
معاطف ملونة مزينة بالطبعات
بما أننا نرصد موديلات من مجموعات ربيع 2020 كان لا بد أن نصادف المعاطف الملونة المزينة بالطبعات الرقيقة كما في مجموعة مارك جاكوبس Marc Jacobs، أستعيني بهذا النمط في حال كنتِ نحيفة الجسم.
معاطف قصيرة من أسبوع نيويورك
ضرت المعاطف القصيرة التي يغطي طولها الركبة أو يعلوها ببضع السنتيمترات على خشبات العروض، فزينت إطلالات عارضات ماركة Staud، ألكسندر وانغ Alexander Wang وتوري بورش Tory Burch، ونرشحها لقصيرات القامة وننصح بتنسيقها مع فساتين من نفس اللون وأحذية بلون الجلد.
معاطف طويلة موضة 2020
ركزت ماركات شهيرة على المعاطف الطويلة التي تغطي الساق بالكامل مثل التصاميم التي رصدناها لدى كاورلينا هيريرا Carolina Herrera و Sies Marjan، وتناسب هذه الموديلات صاحبات القامة الممشوقة وننصح بتنسيقها مع فساتين طويلة بقصات فضفاضة.
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