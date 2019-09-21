كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - حققت الفنانة المتألقة دائمًا أحلام الشامسي ردودَ فعل كبيرة بعد نشرها صورَ المؤتمر الصحفي للموسم الخامس من برنامج ذا فويس، الذي سوف يتم عرضه بتاريخ ٢١ سبتمبر على قناة MBC وهو برنامج متخصص في اكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقًا، فليس شرطًا أساسيًّا للاشتراك في المسابقة أن يكون المتقدمون من الهُواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين وممَّن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون للحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية التي قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.

أحلام الشامسي بإطلالة مميزة

وواصلت الفنانة أحلام الشامسي تألقها؛ حيث نشرت صورًا لها على حسابها الرسمي في الإنستجرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من 10 ملايين ونصف متابع، وظهرت ببنطال رمادي تزينه مربعات بيضاء وقميص أبيض بنقاط سوداء متفاوتة الحجم، مع معطف طويل رمادي، وزينت إطلالتها المثالية لمؤتمرها الصحفي بعقد فضي ضخم.



ولإطلالتها الأخيرة التي نشرتها لتعلن عن موعد بدء حلقات الموسم الجديد من برنامجها، ارتدت قميصًا أحمرَ وبنطالًا كاروهات باللونين الأحمر والأسود، ونسقته مع سترة كاروهات شبيهة بالبنطال تزينها شراشيب من الأسفل وحزام خصر أسود مصنوع من الجلد، أبرزَ نحافة خصرها بشكل واضح، وأكملت مظهرها بعدة إكسسوارات ناعمة أنثوية.

أحلام الشامسي تجذب الأنظار بإطلالة غير متوقعة



وعلى صعيد فني كانت آخر أغنية طرحتها هي "أبرحل"، في الشهر الثاني من 2019 وحققت نسبة مشاهدة عالية، حيث تجاوزت الـ٤ ملايين وكانت من كلمات الشاعر حسن عبد العزيز، ومن ألحان ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وطرحت الفيديو كليب الخاص بالأغنية في مارس، وبلغ عدد مشاهداته مليونًا ونصف تقريبًا، وتميزت بارتداء أزياء تراثية بحتة، وتصويرها بفكرة رائعة ومختلفة، وأحيت بعد ذلك العديد من الحفلات، إضافةً لتجهيزات الموسم الخامس من برنامج ذا فويس.