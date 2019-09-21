عقب وفاة عروسين بسبب وجبة "الوسويسة".. طرق حفظ الطعام لحمايته من التلف

توفي عروسان، الخميس الماضي، عقب تناولهما لحوما وأطعمة فاسدة في ليلة الزفاف، يطلق عليها "الوسويسة"، وذلك في قرية فزارة بسوهاج، حيث كانت الوجبة عبارة عن "حمام محشي، لحم، أرز، خضار"، هي آخر وجبة تناولاها.

أخصائي تغذية يوضح طرق حفظ الطعام

الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح أنه لا يجوز حفظ الطعام خارج الثلاجة لأكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى ضرورة تغطية الطعام، ووضعه في إناء بلاستيك آمن.

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وأشار في أثناء حديثه لـ"هُن"، إلى أن الدجاج يجب حفظه في أكياس مخصصة بالفريزر، أما في حال استخدامه خلال يومين، يمكن تبريده في الثلاجة، مضيفًا أنه لا يجوز إعادة تجميد الأطعمة في الفريزر بعد ذلك.

وشدد على أن زجاجات المياه يجب ألا تستخدم لأكثر من مرتين، ولا يجوز إذابة الثلج عن الطعام، ثم إعادة تجميده، وينطبق ذلك على كل أنواع الطعام.

ويشار إلى أن أحد أهالي القرية في سوهاج، أوضح أن أسرة العروس أرسلت الطعام إلى منزل الزوجية، في وقت مبكر من يوم الزفاف، وجرى تركه خارج الثلاجة، ما قد يكون عرضه للتلف، خاصة أن يوم الزفاف كان شديد الحرارة.