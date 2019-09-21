بسبب "ضغطة زر" على فيس بوك.. بريطانية تلقى مصرعها على يد والدتها

نهاية مأساوية تعرضت لها فتاة بريطانية، عندما قتلتها أمها بالخطأ بعد أن أصابتها بسكتة قلبية بسبب ضغطة زر على فيس بوك.

توفيت شابة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما، بعد أن أصيبت بالإحباط النفسي إثر فعل خاطئ ارتكبته أمها عن غير عمد، حين نشرت الشابة التي تدعى شابينا ميا مقطع فيديو على فيسبوك لها أثناء وجودها بالسيرك، حضرته أمها أنجيلا وبدلا من أن تضغط زر الإعجاب ضغطت زر الغضب.

وعندما حاولت الوالدة تصحيح خطئها، حدث خلل ما في جهاز الـ"آيباد"، لتزيد الطين بلة وهو ما تسبب في ظهور مئات الرموز التعبيرية الغاضبة على صور وفيديوهات أخرى لابنتها.

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الابنة التي تعاني من مشكلات صحية، غضبت من تصرف الأم حيث دخلت في اكتئاب شديد، وتعرض لارتفاع مستوى السكري إضافة إلى نوبات القلق، وقامت بحظر والدتها على "فيسبوك"، كذلك رفضت الرد على مكالماتها الهاتفية.

سارعت أنجيلا إلى منزل ابنتها، الذي كانت قد استأجرته منذ فترة، لتوضح لها الموقف، إلا أنهما تشاجرتا وزادت الأمور تعقيداً، وبعد يومين، قررت أنجيلا المحاولة مرة أخرى مع ابنتها، وذهبت إلى المنزل ثانية إلا أنها وجدتها هذه المرة وقد فارقت الحياة في سريرها.

وقال أحد أصدقاء الفتاة، ويدعى لوك توملينسون، إنه قبل يومين من وفاتها رآها في حالة نفسية سيئة جداً، مضيفاً أنها "كانت تبكي بحرقة وكانت مرتبكة جداً بسبب هذه الواقعة التي تسببت فيها والدتها".

وأظهرت التحقيقات أن ميا كانت تعاني في الأصل من مشكلات صحية، وأن هذه المشكلات دفعتها إلى تضخيم تصرف والدتها الذي حدث بالخطأ.