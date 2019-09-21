الامارات | بالصور.. «كوكتيل» أناقة.. لبناني سوري مصري في «الجونة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «كوكتيل» أناقة.. لبناني سوري مصري في «الجونة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على غرار مناسبات عالمية خاصة بالنجوم، تحوّلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في مصر إلى منصة للأناقة، وماراثون لإطلالات النجمات بشكل خاص.

وخلال دورته الثالثة التي انطلقت، أول من أمس، في منتجع الجونة المصري على البحر الأحمر، تبارت فنانات على الظهور بأبهى حلة، أمام عدسات المصورين ووسائل الإعلام التي تنقل الحدث.

وهنا باقة من الإطلالات للفنانات: السورية نسرين طافش، واللبنانية نور، والمصريتين ياسمين صبري وبشرى.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تتواصل حتى 27 الجاري.