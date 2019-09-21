في أول يوم مدرسي.. 15 نصيحة ضرورية عليكم اتباعها لسلامة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

"رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني".. يبدأ التلاميذ العودة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية مرة أخرى عقب انتهاء إجازة نهاية العام.

وعادة يواجه التلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة صعوبة في التأقلم سريعا على أجواء المدارس مثل المذاكرة والاستيقاظ مبكرا وكتابة الواجبات. وفي السطور التالية؛ يوضح الخليج 365 15 نصيحة مهمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفقًا لتصريحات المتخصصين في مجالات الطب والشؤون الأسرية والتربوية:

1- اللانش بوكس:

تجنب أنواع بلاستيكية معينة من "اللانش بوكس" المنتشرة في الأسواق لأنها قد تضر بصحة الأطفال بمجرد تفاعلها مع الأطعمة، خاصة الساخنة.

وحذر رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شراء لانش بوكس أو زجاجة أو علبة للثلاجة دون التأكد من وجود رقم 5 محفورًا على العبوة من الأسفل وعبارة BPA free، وتجنب وضعها في الفريزر.

2- الزمزمية:

في الأسواق الشعبية تنتشر كميات كبيرة من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر والتي تباع بأسعار رخيصة خاصة "الزمزمية"، مصنوعة من مواد معاد تدويرها من مخلفات القمامة ومعالجتها بمواد كيمائية سامة وضارة بالصحة وتنبعث منها رائحة كريهة.

وأوضح "مندور" أن الزمزميات البلاستيكية المكتوب عليها رقم ثلاثة غير أمنة بالمرة، ويفضل شراء الزمزميات التي بها رقم 5 أو حرف الـV باللاتيني، وذلك طبقاً للمعاير الدولية.

1- اللانش بوكس

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نصح الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية الأهالي في أحد البرامج التلفزيونية، بضرورة تجنب أنواع بلاستيكية معينة من "اللانش بوكس" المنتشرة في الأسواق لأنها قد تضر بصحة الأطفال بمجرد تفاعلها مع الأطعمة، خاصة الساخنة.

وحذر رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شراء لانش بوكس أو زجاجة أو علبة للثلاجة دون التأكد من وجود رقم 5 محفورًا على العبوة من الأسفل وعبارة BPA free، وتجنب وضعها في الفريزر.

3- الحقائب المدرسية:

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الدكتور أسامة مندور أخصائي التغذية العلاجية قال خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، إنه بسبب غلو الأسعار يلجأ بعض الأهالي لشراء شنطة المدرسة على سبيل المثال من مكان غير مُعتمد أو مجهول المصدر، وعادة ما تكون تلك الحقائب مصنوعة من مادة الـ Polyvinyl chloride، وهو مادة توضع على البلاستك كي يكون مرنًا، موضحًا أن هذه المادة عن ملامستها تصيب الطفل بالحساسية أو التهاب في الغدد الصماء، وقد يصل الأمر إلى الاصابة بالسكري.

4- إذا شعرت أن طفلك لا يمتلك مهارات كافية للمشي إلى المدرسة، فإما أن تمشي معه حتى تكون واثقاً بقدرته على المشي لوحده، أو تتخذ ترتيبات بديلة لنقله من وإلى المدرسة.

5-تأكد من تعليم طفلك كل التدابير الوقائية خلال المشي من وإلى المدرسة، ليصل بأمان في حال ذهب لوحده.

6- تأكد من اختيار أكثر طريق أماناً لطفلك مع أقل عدد من التقاطعات ونقاط العبور.

7-لا تحاول أن تأخذ طريقاً مختصراً، بل عليك أن تسلك نفس الطريق الذي اعتدت عليه مع والديك.

8-المشي إلى المدرسة مع صديق أو مجموعة من الأصدقاء.

9-ارتداء ملابس زاهية يسهل أن يراها السائقون على الطريق.

10-لا تغادر المقعد حتى تتأكد من توقف الحافلة بالكامل.

11-استخدم دائماً أحزمة الأمان إذا كانت الحافلة مزودة بها.

12-لا تتحرك في الحافلة. بل احرص على الجلوس بهدوء في مقعدك.

13-عند مغادرة الحافلة المدرسية، ابقَ على مرأى من السائق واعبر دائماً الشارع أمام الحافلة.

14-على الرغم من أن من المفترض أن تتوقف حركة المرور للحافلات المدرسية، لكن عليك دائماً التحقق من كلا الاتجاهين قبل عبور الشارع.

15 -توقف دائماً عند علامات التوقف واتبع قواعد إشارات المرور.