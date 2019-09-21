شاهد إطلالة إلهام شاهين في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان أسود مرصع بالورود، عادة ما تفضل الظهور بتصميمات من هذا الشكل.

وارتدت إلهام فستان أسود طويل ضيق، ومكشوف الصدر مُزين بالورود الملونة من عند منطقة الصدر والأكمام، ولكنها إطلالة لم تنال إعجاب جمهورها، خاصة أن فستانها جاء في قصته مشابهة لحد كبير فساتين أطلت بها سابقًا.

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وتعرضت إلهام شاهين للانتقادات مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الأولى، بسبب ارتدائها فستان من تصميم "دولتشي أند جابانا" D&G، المرصع برسوم الكلاب والورود، ورغم ذلك حرصت على أن ترتدي نفس الفستان أيضًا خلال حضورها حفل زفاف الفنانة شيرين عبد الوهاب. ووصل سعر الفستان إلى 4395 دولار أي حوالي 77637 جنيهاً مصري تقريبًا.

كما ظهرت إلهام شاهين في اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان رمادي، ذو قصّات غريبة وكثيرة إلى جانب المطبوعات المتداخلة على الأكتاف.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته أمس الخميس، وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.