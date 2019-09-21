صور.. فنانات خطفن أنظار الملايين بسحر إطلالاتهن في مهرجان الجونة

يتنظر الجمهور الفعاليات السينمائية، كي يمارس دور الناقد على فساتين الفنانات وملابسهن، ورغم خروجه للنور منذ سنوات قليلة، يعد مهرجان الجونة واحدا من أهم المهرجانات المصرية، وملتقى لكبار الفنانات، واللاتي يتبارزن بدورهن في ارتداء فساتين مختلفة وأنيقة.

ويستعرض القرير التالي أكثر الفنانات أناقة على "الرد كاربت"، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

درة زروق

تألقت الفنانة درة بفستان أميرات من اللون الفوشيا، "بروتال"، طويل، من إبداع مصمم الأزياء مايكل سينكو، وشاركت جمهورها بصور من مشاركتها في حفل الافتتاح، والتي لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها، الذين شبهونها بالأميرات.

كارمن بصيبص

بتوقيع من إيلي صعب، ارتدت الفنانة كارمن بصيبص، جامب سوت، أنيق ورائع من اللون الجنزاري، وزين خصرها حزام متوسط العرض، مع حقيبة "كلاتش"، من اللون الأبيض، والجامب سوت صنع من الشيفون، "وان شولدر"، مع تسريحة شعر متناسقة مع ملابسها، وأقراط كبيرة.

ريا أبي راشد

وصل سعر الفستان الرقيق الذي ارتدته ريا أبي راشد إلى 92 ألف جنيه، وهو من توقيع مصمم الأزياء ساهر ضيا، والفتسان لامع بخطوط ذهبية على الصدر، وحدد خصرها حزام لامع من اللون نفسه، بأكمام طويلة لها فتحة من الداخل، وحظى ستايل ريا بإعجاب جمهورها العريض.

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تارا عماد

اعتمدت تارا عماد على البساطة في تنسيق اللوك الخاص بها لمهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا من اللون السكري، مصنوعا من طبقات من التل، والقماش لامع دون تطريز، منفوش طويل، "باك لس"، من توقيع المصممة دينا شعبان، مع تسريحة شعر "بن" منخفضة، وأضفت ابتسامتها سحرا على ملابسها.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.