رضيعة تشرب 1.5 لتر قهوة يوميا في إندونيسيا

في مشهد قد يعجز الطب عن تفسيره، لجأت أسرة إندونيسية إلى تجهيز رضعات من القهوة إلى طفلتهم واستبدالها بالألبان الطازجة.

وحسب صحيفة "Daily Mail" البريطانية، فأن الطفلة "خديجة هاورا" التي لم تتخط شهرها الرابع عشر، تتناول يوميًا ثلاث رضعات من القهوة المحلاة بالسكر، أي ما يعادل نحو 1.5 لتر يوميا.

البداية حسب والدا الرضيعة، فإنهما لم يقدرا على توفير الحليب لها، فكانت الطفلة تعيش على القهوة المغلية أكثر من نصف حياتها، بسبب فقرهما.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خديجة، تتناول القهوة الغنية بالكافيين منذ أن كان عمرها 6 أشهر فقط، ويقول والداها إنه لم يكن لديهما أي خيار، إذ لم يملكا أي شيء آخر لإعطائه لها، ورغم ذلك، لم تعان الطفلة قط أي حالات طبية خطيرة، ويبدو أنها تنمو بمعدل طبيعي، وذلك وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

من ناحية أخرى، صرح الوالدان للصحيفة البريطانية، بأنهما يعترفان بأن "خديجة" تعاني اضطرابا في النوم وأحيانا تظل مستيقظة طوال الليل تلاعب نفسها.

يذكر أن والدة الطفلة، كانت أصدرت بيانا تزعم فيه أنها لا تتلقى أي حليب أو أي غذاء بديل عن اللبن أو أي شكل من أشكال الرعاية الصحية من السلطات المحلية، وعلى إثر ذلك، ذهب مسؤولون من وكالة Polewali Mandar Health Agency للرعاية الصحية إلى الأسرة الشابة، لتقديم الحليب والكعك.

وطالب مسؤولو الوكالة من والدا الطفلة التوقف عن إعطائها القهوة أو المنبهات، إذ أن يمكن أن تسبب ضررا بالغا للأطفال الصغار.