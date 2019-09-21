ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج بسبب مقص

وسط عدد كبير من طلاب المدارس والمسؤولين في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، تعرضت ميلانيا ترامب، سيدة الولايات المتحدة الأولى، لموقف محرج خلال افتتاح النصب التذكاري لجورج واشنطن.
وتفاجأت ميلانيا بأنها لا تستطيع قص الشريط بسبب كبر حجم المقص وأنها لا تستطيع التحكم به، الأمر الذي دفعها لإعطائه لأحد الرجال الذي كان يقف بجانبها لقص الشريط.
يذكر أن النصب وضع قيد الترميم منذ عام 2016، ويبلغ ارتفاعه 169 مترا، ويعد أطول مسلة في العالم مصنوعة من الحجر.
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