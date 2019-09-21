الجميلة والأسطورة.. مينا مسعود يغازل منى زكي ويسرا في مهرجان الجونة

للمرة الأولى يشارك الفنان الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، في مهرجان الجونة السينمائي، المنعقد بدورته الثالثة، حيث التقى بعدد من الفنانات المصريات.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر مينا، صورا مع عدد من الفنانات منهن منى زكي ويسرا.

وعلق الفنان الكندي على صورته مع منى زكي، قائلًا: "جميلة كعادتك"، متسائلًا عن سبب غياب زوجها الفنان أحمد حلمي قائلا: "حلمي أين كنت؟".

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بينما علق على صورته مع الفنانة يسرا، قائلًا: "أخيرًا وليس آخرًا.. مع الأسطورة يسرا".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.