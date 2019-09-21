إطلالة السعودية شيماء الفضل في اليوم الوطني ٨٩

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - في جلسة خاصة لليوم الوطني، تألقت الإعلامية والفنانة السعودية شيماء الفضل بارتداء الزيّ الشعبي القديم، الذي يتكون من قطعة شعبية تقوم بتغطية كاملة للجسم، إضافةً إلى أغطية الرأس وعدد من الحلي والزينة المكمِّلة، لتُلهمك فكرة لتنسيقات رائعة بطريقة عصرية من وحي الزيّ السعودي التراثي في هذا اليوم المميز.

إطلالة الإعلامية السعودية شيماء الفضل في اليوم الوطني ٨٩

اعتمدت شيماء الفضل على الزيّ الشعبي القديم، الذي جاء من تصميم مصممة الأزياء منال باللون الأخضر، وزينته من الأطراف باللون الذهبي، وأكملته بتطريزات متكررة تملأه بطريقة عصرية، وأضافت له عقدًا ذهبيًّا ضخمًا وطويلاً، وقامت بتنسيقه بعدة طرق مختلفة، منها إضافة برقع ذهبي وتاج ذهبي وخاتم وعدة إكسسوارات عتيقة باللون الذهبي تناسب التراث السعودي.

إطلالة الإعلامية السعودية شيماء الفضل في اليوم الوطني ٨٩

ولطريقة أبسط نسَّقته مع نقاب ذهبي مميز، وفي إطلالة أخرى أكثر أنوثة وجمالاً وضعت التاج وحده؛ لتبرز ملامح وجهها وتفاصيله، في حين اهتمت بمكياجها خبيرة ومدربة المكياج المعتمدة ندى الجهني، واستخدمت لتجميل خديها وشفتيها اللون الزهري، ولتلوين عينيها وضعت اللون الأبيض أسفل الحاجبين، والبني على الجفون، وأكملت زينتها بالرموش الطويلة وقلم الكحل الأسود السائل.