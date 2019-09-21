فساتين غيراعتيادية للمتلئات على طريقة أمل العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - القوام الممتلئ دليل على الأنوثة، واليوم كثيرات من النجمات غيّرن المفهوم عن شكل القوام المثالي للنساء، والذي كان مرتبطًا بشكل قوام عارضات الأزياء، وعاد ليكون الجسم الممتلئ هو مثال الجمال والأنوثة، لا سيّما وإن عرفنا كيف نختار له تصميمات الملابس المناسبة، ومن النجمات العربيات الممتلئات، أمل العوضي، وقد جمعنا لكِ اليوم بالصور أبرز اطلالاتها في فساتين بتصميمات مختلفة شاهديها واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.



أمل العوضي في فستان مورد باللون الأسود

فستان ماكسي معرق اختارته أمل العوضي





الأقمشة المعرقة مثالية للنساء الممتلئات، حيث إنها تخدع البصر وتخفي عيوب الجسم، وقد شاهدنا أمل العوضي مؤخرًا وقد اختارت فستان ماكسي موردًا بالأسود والأبيض، وقصته أنيقة ملتفة حول الجسم ومحدد الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أبيض وأساور ناعمة.





فستان قصير باللون البرتقالي اعتمدته أمل العوضي

فستان قصير باللون البرتقالي اختارته أمل العوضي





الألوان الحيوية تخيف النساء المملتلئات، لكن إن عرفتِ كيف تعتمدينها على قصة ناعمة، فستكون النتيجة مُرْضية مثل الاطلالة التي اعتمدتها أمل العوضي مؤخرًا في فستان ميدي باللون البرتقالي، أكمامه طويلة وياقتة عالية، والأهم من ذلك أنه محدد الخصر وتنورته منسدلة بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد.





فستان من الترتر البراق اختارته أمل العوضي

اختارت أمل العوضي فستان قصير براق





عادة لا يُنصح بالأقمشة البراقة للنساء الممتلئات، حيث إنها تعكس الضوء بطريقة لافتة، ومن الممكن أن تُظهر عيوب الجسم، لكننا شاهدنا أمل العوضي في فستان قصير مصنوع من الترتر البراق باللون الفضي، ناسبها وناسب قوامها، وذلك لأنه محدد الخصر وأكمامه طويلة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.



فساتين للمتلئات على طريقة أمل العوضي، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.