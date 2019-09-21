كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - تألقت الممثلة الكويتية فرح الهادي مؤخرًا بـ حقائب عدة متنوعة أنيقة بدرجة لامثيلَ لها؛ لتُكمل جمال مظهرها الذي تحافظ عليه باستمرار، حيث عُرِفَت باهتمامها المتكامل بعالم الموضة والأزياء، وتنوَّعت اختياراتها لأزيائها ما بين الألوان والتنسيقات المختلفة، التي يمكنها أن تلهمكِ أفكارًا مبتكرة وعصرية لملابسِك.

حقائب مميزة من وحي فرح الهادي



تزينت فرح بحقائب عدة سوداء، منها حقيبة بعلامة شانيل نسقتها مع اطلالة رياضية، وحقيبة سوداء صغيرة مع بلوزة بيضاء، وتجملت بحقيبة سوداء بنقوش ملونة مع اطلالة بالأبيض والأسود، وحقيبة سوداء ضخمة مع فستان رمادي، وأطلت بحقيبة سوداء بخط أحمر مع بلوزة مماثلة لها، وأخرى سوداء صغيرة مع تنورة خضراء وبلوزة باللونين الأبيض والأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء مع الأبيض والجينز، وأخرى سوداء صغيرة نسقتها مع ملابس حمراء.

حقائب مميزة من وحي فرح الهادي

حقائب مميزة من وحي فرح الهادي

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في حين ارتدت حقيبة يد زرقاء بنقوش ذهبية مع اطلالتها الجينز، وحقيبة شفافة مُزيَّنة بالأسود على الأطراف، مع بلوزة خضراء، وتجملت بحقيبة خصر زرقاء مع اللون الأخضر النيون، وأكملت أناقتها بحقيبة سماوية اللون مع أزياء باللون الأسود، وحقيبة سُكريَّة مُزيَّنة من الأسفل بالزهري، ونقوش عدة مع الأبيض والجينز، ولكسر اللون ظهرت بحقيبة زرقاء بنقوش مع تنورة زهرية وبلوزة كاروهات باللونين الأبيض والأسود.

حقائب مميزة من وحي فرح الهادي



وعن الحقائب المميزة، ظهرت بحقيبة برتقالية على شكل كرة مُعلَّقة، بالذهبي، وأخرى صغيرة مُزيَّنة بألوان عدة، وحقيبة رمادية مُزيَّنة بالبرتقالي مع بلوزة بيضاء.

حقائب مميزة من وحي فرح الهادي



أما الحقائب الزهرية فظهرت بواحدة مربعة بممسك منقوش، مع اطلالة بالأبيض والأسود، وأخرى صغيرة شفافة مُزيَّنة بالزهري مع الأبيض والجينز، وتألقت بحقيبة خصر زهرية بكتابة ارتدتها في مدينة ديزني مع بلوزة سوداء وبنطال جينز، وأخرى بشكل عصري مع اطلالة سوداء، وأطلت بحقيبة فوشيا بفصوص فضية مع فستان وردي، وأخرى من الجلد مُزيَّنة بفصوص فضية مع إطلالة عصرية كاروهات باللونين الزهري والبرتقالي، وأكملت أناقتها البيضاء بحقيبة فوشيا برسمة حصان، في حين نسَّقت حقيبة صغيرة من الكاروهات باللونين الأبيض والأسود مع بلوزة زهرية.

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