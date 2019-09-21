بلمسة مختلفة.. كيف تبدو فرح الهادي بالعبايات؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - اختيارات النجمات والبولجرز بالعالم العربي، مهما كانت تتسم بستايل جريء وأزياء مستوحاة من الغرب، إلا أنّ اللمسة ذات الذوق العربي، أمر مهم بالنسبة لهن، والتي لطالما تعبّر عنها موديلات العبايات المختلفة التي تعكس الهوية العربية.

واليوم سوف نشاهد فرح الهادي باطلالات بالعبايات والجلابيات المختلفة، على عكس ما نشاهدها دائمًا بالتصميمات والأزياء المختلفة الأخرى.



اختيارات فرح الهادي بالعباية السوداء المترفة







بدت فرح الهادي غاية في الأناقة والترف بالعباية الشيفون باللون الأسود مع أكمام مكشكشة.

ولم تخلُ العبايه بلمسة فرح الجريئة مع الفتحة الجانبية للعبايه، وبطانة سميكة مع الشيفون، نسقت معها حجابًا أسود وحذاء وشنطة نود.

فرح الهادي بجلباب أبيض كشكش

فرح الهادي بجلباب أبيض كشكش





اختارت فرح الجلباب الأبيض مع الكشكشة على الأكمام وأطراف العبايه، جاء قصيرًا من الأمام، لتنسق معه حذاءً أزرق مع كلتش نود، ليكتمل اللوك المخملي.





فرح الهادي بجلباب تول مع رسومات فلكلورية

فرح الهادي بجلباب تول مع رسومات فلكلورية





إحدى الاطلالات التي جمعت بين الهوية العربية بالتطريزات التول على التوب الكاب، والجلباب التول المنفوش مع لمسات الكشكش بلونه الفوشي الفاقع ، نسقته بطريقة عصرية بحذاء ساتان أزرق، أما الكلتش فجاء ملونًا ليتناسق مع التوب.





جلباب مطرزة بالتول من فرح الهادي

جلباب مطرزة بالتول من فرح الهادي







أعجبنا الجلباب الأبيض القصير باللون الأبيض، مع تطريزات أنيقة من التول، نسقته بطريقة مميزة باختيار صندل الكاحل المفتوح من الأمام، بينما لم تبدُ الحقيبة الخشبية متناسقةً مع اللوك.

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