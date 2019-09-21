أزياء يومية بسيطة من وحي بدر الشعيبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - يتميز الممثل السعودي والمخرج والمغني بدر الشعيبي بـ أزيائه اليومية العصرية، المتّسمة بقدر عالٍ من الأناقة، والتي تمثل شباب الكويت والسعودية، كونه سعوديًّا يقطن في الكويت، ورغم اهتمامه بتفاصيل مظهره الأنيق والمتجدد الذي يناسب فئة كبيرة من الرجال، ويتميز بالماركات الرجالية المختلفة، ورغم جمهوره الكبير الذي يحرص على اتّباعه في نمط تنسيق أزيائه، فإنّ الشعيبي لا يحرص على نشر صور كثيرة له تُظهِر اطلالاته كاملة وتفاصيل ملابسه، على مواقع التواصل الاجتماعي، كأغلب الشباب في عمره.

أزياء يومية بسيطة من وحي بدرالشعيبي





يفضّل بدر الشعيبي تنسيق البلوزات السوداء والزرقاء بالماركات والنقوش المختلفة المتجددة، مع البناطيل الطويلة بالألوان السائدة؛ كالأبيض والأسود والجينز الأزرق، وعن الجاكيت فيرتدي منها الأسود أو الأصفر الشتوي أو الجينز لمظهر شبابي مكتمل، أما القمصان فيفضّل الأبيض الرسمي المميز، والذي يناسب لون بشرته، ويمنحه اطلالة مذهلة، أو المُزيَّن بطبعات شبابية وألوان تناسبه.

أزياء يومية بسيطة من وحي بدرالشعيبي



وفي الأحذية يميل للون الأبيض بأشكاله المتنوعة المختلفة، والرمادي كذلك، ويكمل اطلالاته بارتداء ساعات فضيَّة غالبًا، وسلاسل رجالية طويلة، وحقائب الخصر، ويختار اللون الأسود دائمًا في النظارات والكابات.

إقرئي أيضاً

أفخم 8 محافظ جلدية رجالية بأقل من 500 ريال

5 أنواع من الملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل

هكذا تختار البدلة الرسمية على طريقة عمرو يوسف