مجوهرات من وحي الطبيعة الأم من إبداع شوميه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - تجسّد دار "شوميه" شغفها بالطبيعة من خلال ابتكارهذه المجموعة الجديدة من بروشات وخواتم كوكتيل ، فتتألق المرأة في مناسباتها اليوميّة و الراقيّة بقطع " بي ماي لوف" الإستثنائية.

مجوهرات مستمدّة من الطبيعة الأم من إبداع Chaumet



تتزيّن هذه الخواتم بأشكال النحل الذهبية المرصّعة بالألماس وهي تحتضن أحجاراً بألوان يطيب لها النظر. أما الميزة الأبرز في المجموعة فهي نمط قرص العسل الهندسي بحلّته الجديدة.

مجوهرات شوميه





يطغى الياقوت وسواه من الأحجار الكريمة على الخواتم الفاخرة فتتلوّن بباقة من الألوان المرحة، وتستحضر إلى الذهن سنابل القمح الذهبية وهي تتمايل مع الريح. فتبدو كانها تكتب فصلاً مرحاً يعجّ بألوان الطبيعة الأخاذة في تاريخ هذه المجموعة.

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