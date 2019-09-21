إطلالات محجبات بألوان جريئة.. هل تجرؤين على اعتمادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - واحدة من أكثر الأساليب الي اعتمدتها مدونات الموضة في الفترة الأخيرة، هي الاطلالات ذات اللون المحايد ولكن بدرجات فاقعة، والتي تُعتبر "ستايل" أكثر جرأة للألوان عما تعودنا عليه بهذه الصيحة، بالتركيز أكثر على ألوان النود والأبيض وغيرها.

ولكن اتجهت الفاشينيستات مؤخرًا إلى اعتماد اطلالة متكاملة بأحد الألوان الفاقعة ودرجاته المختلفة، حتى مع تنسيق الحجاب والشوز والشنطة، وإليِ التفاصيل...



ميلانيا الترك باطلالة متكاملة باللون الأزرق الكحلي

ميلانيا الترك باطلالة متكاملة باللون الأزرق الكحلي





اختارت مدونة الموضة العالمية ميلانيا الترك هذا الستايل باللون الأزرق الزهري للقميص والبنطلون، حتى البلوفر تحت القميص جاء بالدرجة نفسها، وكذلك لون الحجاب والشوز، بينما جاءت السنطة بلون غامق أكثر للكحلي المتدرج من الأزرق، وبالرغم من توحد الألوان القوي، إلا أنها لم تبدُ مزعجة في مظهرها أبدًا .



سهى مات باطلالة البدلة الموحدة بالفوشي

سهى مات باطلالة البدلة الموحدة بالفوشي





اما المدونة سهى مات فقد اختارت تصميمًا يركز على لونين متدرجين الأحمر والفوشي، لاطلالتها بالبدلة الفيلفت المضلعة بالفوشي، بينما جاء للتوب والشوز باللون الأحمر، ولوني الفوشي مع الأحمر من إحدى الدرجات المتناغمة مع بعضهما هذا البعض.





لينا الغوطي باللون الأسود القاتم

لينا الغوطي باللون الأسود القاتم





تطبق عادة المدونة لينا الغوطي هذا الأسلوب باعتماد اللون الأسود تحديدًا، أحد ألوانها المفضلة، كهذا اللوك المعطف الطويل، والبنطلون القماشي والحذاء والشوز الأسود، لاطلالة أكثر جدية.





اللون الموحد بدرجات هادئة

اللون الموحد بدرجات هادئة





مازالت هذه الموضة مهيمنة بالأسلوب المحايد، بالرغم من ظهور درجات فاقعة.



يمكنكِ اعتماد هذا الأسلوب كهذا اللوك البسيط من سالي عاشور بالتنورة والتوب والسنيكرز مع الحجاب، كلها بدرجات النود الكريمي المختلفة، للمسة مخملية ناعمة.

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