للحد من البذخ.. دولة آسيوية تضع سقفا لنفقات حفلات الزفاف

للحد من البذخ والإفراط في الإنفاق، فرض برلمان أوزبكستان قواعد على مراسم حفلات الزفاف بالبلاد شملت تحديد فرقتين موسيقيتين و3 سيارات فارهة للموكب كحد أقصى، فضلا عن اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا.

مبالغ طائلة تصل نحو 20 ألف دولار تنفقها أسر العروس أو العريس، على تكاليف حفل الزفاف، رغم أن متوسط الدخل بالعاصمة "طشقند"، أو بالمدن الرئيسية الأخرى في البلد الواقع بوسط آسيا نحو 200 و300 دولار شهريًا، بحسب موقع "كون دوت يو زد"، الإخباري.

وتجلب هذه الأموال في الغالب بالاقتراض من أصدقاء وأقارب على أن ترد خلال السنوات التالية، ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان في الخارج وبالأخص في روسيا لدعم أسرهم داخل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم على أعمال تجديد المنازل وحفلات الزفاف.

وانتقد رئيس البلاد، شوكت ميرضيائيف، حفلات العرس المترفة قائلا إنها تتسبب كثيرا في وفاة أفراد في الخمسينيات من أعمارهم بسكتات دماغية وأزمات قلبية بسبب تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.