دراسة: أطفال الولادات القيصرية يفتقدون الحماية ضد الجراثيم الخارقة

أفادت دراسة بريطانية، أن المولودين عن طريق العمليات القيصرية، يفتقدون الحماية الطبيعية ضد الجراثيم الخارقة، عكس المولودين طبيعيا.

أوضحت الدراسة أن المولودين بطريقة طبيعية يلتقطون الميكروبات الخاص بأمهاتهم، وهي بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تساعد في مكافحة العدوى، عكس المولودين بعمليات قيصرية لديهم مكروبات مختلفة تمامًا بما فيها البكتيريا المزودة بالتهابات المستشفيات، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقال العلماء إن دراستهم تساعد في تفسير ارتفاع بعض الأمراض المرتبطة بالمناعة لدى الأطفال المولودين قيصريًا، بما في ذلك الحساسية والسكري من النوع الأول.

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وأجريت الدراسة التي استمرت سبع سنوات من قبل معهد Wellcome Sanger في لندن، وكلية جامعة لندن وجامعة برمنجهام، وحللوا خلالها 1679عينة براز من الأطفال والأمهات.

ووجد العلماء أن المكروبات لدى الأطفال المولودين بشكل طبيعي ليست متأتية من البكتيريا المهبلية للأم، كما كان يعتقد سابقًا، لكن من الأمعاء، حيث يفترض أنهم يلتقطونها في لحظة الولادة.

وأوضح الدكتور نايجل فيلد، من جامعة كاليفورنيا في لندن، أن الأطفال في الرحم، يكونون معقمين، لكن بمجرد تعرضهم للعالم الخارجي، يتعرضون للبكتيريا التي سرعان ما تستوطن في الأمعاء، وفي الفترة ما بين 6 إلى 9 أشهر، تتلاشى الاختلافات بين الأطفال المولودين طبيعيًا والمولودين قيصريًا.

وبحسب نتائج الدراسة، يعود ذلك إلى التعرض الأولي للبكتيريا في لحظة الولادة إذ يمكن أن يكون "منظمًا للجهاز المناعي"، وتحديد مدى الحساسية تجاه سلالات البكتيريا وحاجتها إلى استجابة منه.