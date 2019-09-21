فيديو.. الفنانة فاطمة العبدلله تثير الغضب في الكويت بسبب تدريبها على يد رجل

عاصفة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد نشر الفنانة والإعلامية الكويتية فاطمة العبد الله مقطع فيديو لها، وهي تتلقى التمارين الرياضية على يد رجل داخل إحدى صالات الجيم.

مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة الكويتية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حقق أكثر من 192 ألف مشاهدة.

ولجأت "العبد الله" للدفاع عن نفسها وذلك من خلال تسجيل مقطع فيديو ذكرت فيه أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، إذ أنها تحب الفتاة القوية.

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وتابعت: "أحب البنت تكون ريال (رجل)... فيها قوة وعنفوان الشباب"، مضيفة أنها لم تتمكن أخيرا من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية.

وِعلقت فاطمة على الفيديو، قائلة إنها باتت تتمتع بالقوة وتتحمل الأشياء الثقيلة.

واختتمت تعليقها بأنها تحب أن تكون قوية، وأثبتت ذلك في فيديو آخر جرى نشره لاحقا، حيث ظهرت فيه برفقة المدرب وهي تحمله وتطرحه أرضا.