الامارات | الرضيعة خديجة تشرب لتر قهوة يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الرضيعة خديجة تشرب لتر قهوة يومياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتناول رضيعة إندونيسية ثلاث رضعات من القهوة المحلاة بالسكر، أي ما يعادل نحو 1.5 لتر يومياً.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن والدي الرضيعة (14 شهراً) فقيران لدرجة أنهما عجزا عن تأمين الحليب، فأعطياها القهوة الرخيصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن استبدال الحليب بالقهوة يوفر لولدي الطفلة 20 ألف روبية، أو 1.42 دولار أميركي في اليوم فقط، وهو ما يغطي بالكاد نفقات معيشتهم.
ولم تعان الطفلة خديجة قط أي حالات طبية خطرة، ويبدو أنها تنمو بمعدل طبيعي، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.
لكن الوالدين يعترفان بأن الطفلة تعاني اضطراباً في النوم وأحياناً تظل مستيقظة طوال الليل تلاعب نفسها.
فالرضيعة خديجة تطلب الكافيين يومياً، واعتادت الآن تناول المشروب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، بل تطلب رضعتها مرات عدة في اليوم.
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