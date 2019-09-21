القاهرة - لايف ستايل
شاركت المذيعة إنجي علي جمهورها لحظات مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 3، بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت إنجي علي بفستان أحمر واسع مع تسريحة شعر كعكة وارتدت عقدا ماسيا.
الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019
بعقد ألماس.. إنجي علي تتألق بالأحمر في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي
تسريحات للشعر الكيرلي القصير بأسلوب النجمات
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