الطبعات الربيعية.. تسيطر بقوة على شوارع ميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعد انتهاء فعاليات أسبوعي نيويورك ولندن، انتقل جمهور الموضة إلى ميلانو لمتابعة عروضها لربيع وصيف 2020 التي تمتد بين 17 و23 من الشهر الحالي. وتشهد شوارع المدينة عروضاً حيّة تحييها مؤثّرات، وعارضات، ومحررات موضة يلقين كلمات حول أزياء تحدد أبرز خطوط الموضة، حسب العربية".

في استقبال الخريف تتفتّح الأزهار الربيعية على أزياء شوارع ميلانو. رغم كون هذه الطبعة من كلاسيكيات الأزياء الربيعية والصيفية. وقمنا برصدها هذه المرة بأسلوب مبتكر، فإذا أردتن مواكبتها عليكن التقيد بالنصائح التالية:

- طبعات ربيعية تستقبل الخريف:

التنسيق بين طبعتين مختلفتين من الورود في الإطلالة الواحدة، على أن يكون الاختلاف بينها من حيث الألوان والأحجام. يمكن أيضاً تنسيق طبعة الورود مع طبعة أخرى قد تأخذ شكل خطوط أو نقاط البولكا مع الحرص على ألا تبدو الإطلالة مبالغا فيها.

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تجربة طبعة الوردة الكبيرة التي تزيّن القميص والثوب أو باقة الورود التي تظهر على تنورتكِ الطويلة، فهي تجمع بين اللمسات الرومنسية والطابع العصري في الوقت نفسه.

الجمع بين طبعة الورود والطبعات الحيوانية، ولكن بألوان غير تقليديّة، يُضفي حيوية وتجددا على الإطلالة.

البحث عن طبعات غير تقليدية تزيّن ثوباً صيفياً طويلاً حيناً أو حتى بدلة مؤلفة من سروال وسترة "بلايزر" مطبّعة بأزهار مستوحاة من أناقة سبعينيات القرن الماضي.

الجمع بين طبعة الأزهار وتفاصيل أنثوية أخرى مثل الكشاكش المنسدلة والعقد. مع الحرص على تنسيقها بأسلوب عصري وغير روتيني للحصول على إطلالة متجددة.