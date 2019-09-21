طريقة تحضير كرات الدجاج بالفرن

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرف علي وصفة اليوم، كرات الدجاج بالفرن.

المقادير:

500 جرام دجاج مفروم

1 بصلة مفرومة

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

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½ ملعقة صغيرة ملح

1 بياض بيضة

1 ورقة لورا مقطعة

قومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية، افرشي صينية بورق الخبز. ثم ضعي الدجاج، البصل، الثوم، الزنجبيل، عصير الليمون، صلصة، السكر والملح في محضر الطعام. واطحنيه جيداً حتى ينعم.

اضيفي بياض البيض واكملي الطحن حتى يمتزج.

بللي يديك بالماء واصنعي كرات من المزيج وضعيها في الصينية، ثم ادخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.

اخرجي الكرات من الفرن، وزيّنيها بشرائح ورق اللورا.