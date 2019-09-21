ريهام عبدالغفور تسخر من إطلالتها في مهرجان الجونة: "طلعت مساحة عربيات"

ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة لعام 2019، بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستانًا أزرق مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأزرق حتى نهاية الفستان، وهو الأمر الذي لم يلقى استحسان الكثيرين.

وعلقت ريهام على إطلالتها من خلال نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "أنا قولت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمدلله طلعت car wash".

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورتها، وحصدت الصورة على ما يقرب من 5 آلاف تسجيل إعجاب في فترة وجيزة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "والله انتي جميلة وروحك حلوة، لحقتي نفسك قبل ما يسفوا عليكي، أنا أتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا، دي اللي هتنضف المهرجان كله، فرخة بقى عربية مش مهم إنتي قمر".

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وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس، في حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتي تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.