إحصائية: ارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال عن النساء في كينيا

ارتفعت معدلات الانتحار خلال العقدين الماضيين بنسبة كبيرة، إذا ذكرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن معدلات الانتحار بلغت نسبتها 58 بالمئة منذ العام 1999، وأفادت خبيرة الرعاية الصحية العقلية، ستيف أمايا، أن توسع الثورة الصناعية والتكنولوجية أدت إلى ارتفاع معدل الانتحار.

وأوضحت "أمايا" أن 3 من كل 4 أشخاص ينتحرون في كينيا هم من الذكور، وتشير إحصاءات أمايا لعام 2018 إلى أنه من بين 420 حالة انتحار جرى الإبلاغ عنها في كينيا، كان هناك 330 من الرجال، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلًا عن "ستاندرد ميديا" الكيني.

ومن بين 90 حالة من حالات الانتحار في صفوف الإناث في كينيا خلال العام الجاري، استخدمت الكثير منهن الحبوب أو السم التي وضعت حدًا لحياتهن.

وقالت أمايا إن "الغريب في الأمر أن محاولات الانتحار لدى الرجال ثلاثة أضعاف تلك التي لدى النساء"، بالتالي فإن الرجال يتمكنون من إنهاء حياتهم بشكل أكبر 3 مرات من النساء.

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وأوضحت أمايا أن النساء يملن إلى استخدم طرق "أكثر ليونة" للانتحار، من بينها تناول جرعة زائدة من الدواء، أو قطع شرايين اليد، أو الغرق في حمام السباحة داخل المنزل.

أما الرجال فيميلون إلى طرق أكثر خشونة عند الانتحار، بحسب أمايا، مثل قطع شرايين الأيدي أو إطلاق الرصاص على الرأس أو الشنق من خلال حبل معلق في السقف.

وترجع "أمايا" أسباب الانتحار إلى صعوبات الحياة على الإنسان اليوم، ومن بينها المشكلات الاقتصادية والشخصية وحتى الثقافية والروحية، التي أصبحت يعاني منها كثير من الناس بشكل متزايد.

ومع ذلك تري "أمايا" أن هناك نافذة أمل للذين يصلون إلى حافة الانتحار، وأشارت إلى أناس تمكنوا بالفعل من نفض غبار اليأس والنهوض من جديد ومواصلة الحياة من خلال الرعاية المجتمعية.