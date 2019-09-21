بفستان أنيق من الستان والشيفون المُطرز بالفصوص اللامعة، جعلها تُشبه حورية البحر، أبرز تقسيمة جسدها، بلون الكافيه الممزوج بالروز، له أكمام طويلة ومفتوحة، جمع بين الكلاسيكية والمودرن.
هكذا تألقت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، على السجادة الحمراء، خلال فاعليات الدورة الثالثة، من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة مميزة بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني، ساهر ضيا.
لتخطف ريا الأنظار، فور ظهورها كعادتها، بالمحافل الدولية والعالمية، حتى باتت حديث الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، متساءلين عن الإطلالة وكواليسها.
وبسؤال "ضيا" مصمم الفستان عن سعره، أكد انه وصل إلى 5700 دولار، أي ما يعادل 92 ألف جنيه.
نفس الشيء لكنكم تحبون رايا
بهذه الكلمة، نشرت فتاة تُدعى "ندى سيف" صورتها وهي ترتدي الفُستان ذاته التي تألقت به الإعلامية، لكن مع ارتداء الحجاب، معبرة عن سعادتها لارتداءها فستان ارتدته رايا فيما بعد.
الأمر الذي أثار اندهاش الكثير من الفتيات، لتشابه الفستانين بنسبة 100%، فهو من التصميم، واللون نفسه.
ندى سيف: جبته في خطوبتي جاهز مش تفصيل ولا تصميم
أوضحت الفتاة لـ "هن" أن الفستان اقتنصته منذ شهر تقريبًا، قبل حفل خطوبتها، مؤكدة أنه لم يُصمم لها خصيصًا، ولم تقوم بتفصيله، فهو تصميم جاهز، أي متداول بالفعل.
وتابعت: "جبته من مصر الجديدة وعاجبني لأنه هادي ورقيق، واتبسطت لما شوفت ريا لابساه".
وأما عن حقيقة سعر الفستان، وبخاصة إن المصمم لم يعلن عنه، قالت: "جايباه بـ 3000 جنيه".
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تتألق في الجونة بفستان سعره 92 ألف.. وفتاة مصرية: "عندي زيه وبـ3 آلاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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