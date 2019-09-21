صورة.. هنا الزاهد تؤكد مرضها عبر إنستجرام: اللهم أشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد دعاء للشفاء من الأمراض، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، لتؤكد أنباء مرضها، والتي أعلن عنه زوجها الفنان أحمد فهمي، أمس.

ونشرت "الزاهد": "اللهم أشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي ربي أشفيني شفاء لا يغادره سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور "هنا"، فعلق الفنان علي ربيع قائلا: "ألف سلامة يا رب"، وعلقت الفنانة آيتن عامر: "آمين يا رب"، وعلق الفنان طارق الإبياري: "سلامتك ألف سلامة.. ربنا يتم شفاكي على خير".

Advertisements

ونشر الفنان أحمد فهمي، صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد، مساء الأمس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة، هنا وهي مستلقية على ظهرها داخل غرفة المستشفى، وعلق عليها قائلًا: "عامة أنا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

وتابع: "بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة إن في مهرجان "مش الجونة" كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية".

واختتم: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكوا نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم مؤخرًا، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسي، والناقد طارق الشناوي، وعمرو الليثي، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي".