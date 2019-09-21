انتقادات لاذعة لمحمد سامي بسبب إطلالة زوجته مي عمر في مهرجان الجونة

يبدو أنَّ إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ في دورته الثالثة، واجهت الكثير من الانتقادات وكانت العديد منها مثارًا للجدل، وأبرزهن إطلالة الفنانة المصرية مي عمر، إذ ارتدت فستانًا من الشيفون باللون البنفسجي، وجاء مفتوحًا من الجهة اليسرى ومنطقة الصدر ومن منطقة الخصر حتى أسفل الفستان.

وبينما كانت مي تقف إلى جانب زوجها المخرج محمد سامي، لالتقاطِ صورةٍ لهما على السّجّادة الحمراء، انشغلت مي بإظهارِ "فتحة" الفستان أمام الكاميرات، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عمّا إذا كان فستانها ببطانةٍ أم لا، إذ إنَّ الفستان يبدو شفافًا بدون بطانة ويُظهرُ أجزاءً من جسدها.

وكذلك لم يسلم زوجها المخرج من الانتقادات لظهور زوجته بهذا الفستان المكشوف أمام الكاميرات، وانشغالها بإظهارِ "فتحة" الفستان والكشف عن ساقها وهو إلى جانبها.

يذكر أن خبراء الموضة كشفوا عن أنَّ بطانة فستان مي كانت منفصلةً عن القماش الأساسي له، وبنفس لون بشرة مي، وهو ما يجعلُ من ينظر إليه يظنُ أنه شفاف ويكشف ما تحته.

يذكر أن النجمة الأميركية، باريس هيلتون، قد أبدت إعجابها بإطلالة الممثلة المصرية، مي عمر، في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ووضعت "هيلتون" 3 قلوب "إيموجي" على صورة فستان مي عمر المنشورة على أحد الحسابات على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي،

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ومن جانبها، أكدت مي عمر أن "تعليق نجمة عالمية بحجم باريس هيلتون على الإطلالة الذي ظهرت به في حفل الافتتاح اعتبره تكريما خاصا، لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم بإطلالتهن وأشكرها على هذا الاهتمام بمتابعتي عبر إنستغرام".

وأضافت: "أقول لها شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك".

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